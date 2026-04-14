【ワシントン＝坂本幸信】国際通貨基金（ＩＭＦ）は１４日、イラン情勢の悪化を踏まえた新たな世界経済見通しを公表した。２０２６年の世界全体の成長率は３・１％と予測し、１月時点から０・２ポイント下方修正した。米国とイランが戦闘終結に至るか不透明で原油高が沈静化せず、世界経済の減速懸念が強まっている。今回の経済見通しは、米ワシントンで１３日に始まったＩＭＦと世界銀行の春季会合に合わせて公表された。１６