元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーでアイドルに転身した塩澤みさきが１４日、雰囲気一変姿を披露した。ファッション雑誌の撮影で新たなメイクに挑戦。「初めてのモード系のヘアメイクで普段の私とは１８０度違うビジュアルになっています！！」と綴った。コメント欄などでは「いつもとはまた違った可愛さが」、「可愛くて時が止まった」、「艶っぽくなってて素敵」、「大分雰囲気違う！」と騒然となってい