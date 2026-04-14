今回、Ray WEB編集部は、バイト先での恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。バイト先の系列店に好きな子がいるというエイキ。彼が言う「問題」とは、一体どんなものなのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「いずれ別れるから」“彼氏持ち”に恋した男友だち。心配していると、後日【まさかの展開】に！