◆プロボクシング▽日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦１０回戦●日本王者・山口仁也（判定）日本同級１位・吉田京太郎〇（４月１４日、東京・後楽園ホール）日本スーパーフライ級タイトルマッチ＆東洋太平洋同級王座決定戦で、日本１位、東洋太平洋５位の吉田京太郎（２８）＝ワタナベ＝が日本王者・山口仁也（２６）＝三迫＝を２―１の判定で下し、２冠王者に輝いた。両者はともに東福岡高