テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが春を感じさせる衣装ショットを披露した。１４日に自身のインスタグラムを更新し、「さくら色のコーディネートでした」とつづった田原アナ。さくら色のボウタイブラウスが、春の陽気のような柔らかい雰囲気の「春コーデ」を披露した。さらに「いつも私好みの素敵な衣装を選んでくださるスタイリストさんに感謝です」とつづり、「また明日の放送もよろしくお願いいたします！」と結んだ。