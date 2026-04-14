北大阪急行電鉄株式会社は１４日、７月１日に営業開始４０周年を迎える８０００形「ポールスター号」の記念企画を４月２２日から実施すると発表した。同社社員が撮影した８０００形「ポールスター号」の写真を特大ポスターにして千里中央駅中央北改札口または中央南改札口すぐ近くに１２月中旬まで展示。５月３０日からは、以下の車両で記念ヘッドマークの掲出、ワンポイントラッピングの装飾を実施する。８００３×１０両編