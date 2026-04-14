◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人の大城卓三捕手が同点ソロを放つなど、昨年８月１７日の阪神戦以来となる猛打賞をマークした。「６番・捕手」で先発出場。２―３の８回２死、３番手・モレッタの外角高め直球を振り抜いた。打球は浜風に負けずに右中間スタンドに届き、阪神ファンは静まり返った。大城は「感触というか、捉えた感じはよかったので、自分もまさか入るとは思ってなかったので…。ウェ