Aぇ! groupが6月17日にリリースする、4th Single『でこぼこライフ』。共通のカップリング曲として収録される楽曲が発表されました。収録されるのはファンの間で長く愛され続けている楽曲『PRIDE』。Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲で、これまでも音源化を熱望されていました。さ