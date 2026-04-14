◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）開幕から無失点を続けてきた阪神・モレッタが7試合目にして初めての失点を許した。3―2と逆転した直後の8回から3番手で登板。ダルベック、キャベッジを打ち取り2死としたものの、続く大城への1―1からの3球目、外寄りの速球を右中間スタンド最前部を運ばれ、リードを守り切れなかった。試合後は「今日の投球については自分のせいなので反省するしかない」と唇をかんだ