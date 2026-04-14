◇セ・リーグ中日6―2広島（2026年4月14日豊橋）3月のWBCに追加招集されて出場した金丸が、3度目の登板で今季初勝利を手にした。直球は自己最速を更新する155キロをマーク。2回に3者連続三振を奪うなど計8奪三振。7回まで4安打無失点の力投だった。8回途中で降板も7回1/3を7安打2失点。左腕は「チームに勢いを持ってくる投球を、と考えていた。ピンチで集中力を出せた」と振り返った。ドラフト1位入団から2年目。今