「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）決勝打を放った巨人・松本が、試合後、移籍後初めてのヒーローインタビューに臨んだ。３−３の九回２死二塁で左前へ勝ち越しタイムリー。「本当に（先発の）則本さんがすばらしいピッチングをしていたので、何とか勝ちたいと思って打席に立った。（走者を）かえすことだけ。それだけです」と振り返り「なかなか開幕していい成績を残せてなかったので、やっとジャイアンツの一員にな