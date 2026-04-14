開放感バツグンの「“5人乗り”SUVミニバン」！ステランティス ジャパンは2026年4月9日、プジョーのスライドドア付きの利便性とSUVのようなタフなスタイルを融合させた「RIFTER GT（リフターGT）」のラインナップに、特別装備を採用した限定車「RIFTER GT Cielo（リフターGTシエロ）」を追加し、30台限定で発売を開始しました。プジョー「リフター」は、優れた使い勝手と高いデザイン性を併せ持ち、ファミリー層を中心に厚い支