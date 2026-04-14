新潟県新発田市で4月14日、住宅火災が発生。焼け跡から1人の遺体が見つかっています。 住宅から炎とともに立ち上る煙。 14日午前9時半すぎ、新発田市黒岩で「家から煙が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。 【リポート】 「消火活動が続けられていますが、建物の真ん中付近からは白い煙が上がり続けています」 消防車9台が出動し、火は約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかっ