ミラノ・コルティナオリンピックのスキークロスで日本勢初の決勝進出を果たし、4位に入った新潟県長岡市出身の古野慧選手。その古野選手が4月14日、NSTのインタビューに応じ、オリンピックでの活躍を振り返りました。 ■古野慧選手 ミラノ五輪の戦い振り返る 【古野慧 選手】 「短い。2時間もない、1時間半ぐらいの競技時間の中でどんどん勝ち上がっていく姿を見せられたことは、（地元を）すごく盛り上げることが