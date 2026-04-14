NEWSのメンバー・増田貴久さん（39）の最新アルバム『増田貴久のカバー』が、14日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で初登場1位に輝きました。増田さんは前作『喜怒哀楽』（2025/2/24付）に続く2作連続、通算2作目の1位を獲得。『喜怒哀楽』の初週売り上げ8.3万枚を超える、自己最高の9.5万枚を記録しました。増田さんの2ndソロアルバム『増田貴久のカバー』は、全曲カバー楽曲で構成。宇多田ヒカルさんの『First Love』や