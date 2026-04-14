米テキサス州の原油関連施設＝2016年6月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米労働省が14日発表した3月の卸売物価指数は、前年同月より4.0％上昇した。エネルギー高が響き、伸び率は2月の改定値3.4％から拡大。2023年2月以来、3年1カ月ぶりの高水準を付けた。市場予想の4.7％程度は下回った。モノが4.9％、サービスは3.7％上がった。2月末に始まった米イスラエルとイランの交戦を受けて、原油価格などが高騰。輸送コストなど