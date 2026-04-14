◇パ・リーグロッテ1―5日本ハム（2026年4月14日ZOZOマリン）ロッテは先発・ジャクソンが6四死球と制球を乱し、今季2敗目（1勝）を喫した。初回はいきなり連続四球の立ち上がり。1死後に4番・郡司に先制の中前適時打を許した。1―1の4回には2四死球などで2死満塁とし、1番・水野に決勝の2点二塁打。7回を6安打6四死球で4失点。右腕は「自分の長所というのは早く打者を追い込むこと。そこが思い描いたようにはできなか