巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１４日）――巨人は八回、大城のソロで追いつき、九回に松本の適時打で勝ち越し。その裏をマルティネスが締めて接戦を制した。阪神は救援陣が粘れず、連勝が４で止まった。◇ヤクルト５―３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１４日）――集中打を見せたヤクルトが首位浮上。五回に丸山和の適時打で追いつき、古賀の２点打で勝ち越した。ＤｅＮＡは五回に一度は逆転に成功したが、投手陣が崩れた。◇中日６