¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£±£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï¡Ö£³¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥ÈÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£µ²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£²¡Ë¤ÈÎ®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï?¼«ÌÇ?¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡££´²ó¡¢°ìÎÝ¤Ø¤Î¤±¤óÀ©°­Á÷µå¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£µ²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤âÍí¤ßºÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡££´²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£²¡Ë¡£¿½¹ð·É