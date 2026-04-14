ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」が１５日に開幕する。井上遥妃（２３＝徳島）がエンジン抽選で引き当てた４１号機は２連率４１％の上位機。スタート特訓後は「起こしはちょっと鈍い感じがしたんですけど、Ｓはしっかり届くので気にしなくていいかなと思います。比較は下がることもなくて一緒くらい。スリットから先が余裕のある感じが良かったかなと思います」と好感触に笑みもこぼれた。