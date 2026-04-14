女子プロレス「マリーゴールド」１４日の新宿フェイス大会でワールド王者・青野未来（３５）が南小桃（２３）とのシングルマッチに勝利した。最高峰王者として団体をけん引する青野は、この日２４年デビューの新人・南をスペシャルシングルマッチで迎え撃った。南からは場外へのプランチャなど闘志むき出しの攻撃で迫られた。１０分過ぎ、ラリアートの連打でも立ち上がり続ける南からスクールボーイを狙われ続け、あわや３カ