キルタイムコミュニケーションは、石川由依、斉藤壮馬が出演する、ブリーゼコミックス『生贄悪女の白い結婚〜目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！〜』のボイスコミック動画とPVをYouTubeコミックブリーゼチャンネル【公式】にて公開した。○【CV：石川由依/斉藤壮馬】年齢逆転溺愛ラブファンタジー💕『生贄悪女の白い結婚〜目覚めたら8年後、かつては護衛だった公爵様の溺愛に慣れません！〜』