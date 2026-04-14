フジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信中のドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係 season２』第1話が、FODとFOD公式YouTubeチャンネルで無料配信をスタートした。地上波最終回とseason２配信開始後、SNSでは「誰も予想だにしない結末だった」「続きが気になりすぎる」と反響が拡大。“ダークホース”として話題を集める社会派警察ドラマが、無料配信でさらに間口を広げる。(左から)緒形直人、福士蒼汰同作は、福士蒼汰が主演を務