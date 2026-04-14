乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月9日（木）の放送では、4月8日にリリースされた41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のカップリング曲「君ばかり」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆赤えんぴつ提供曲「君ばかり」への思い賀喜：今、私のもとにリリースされたばかりの41枚目シングル「最後に階段を駆