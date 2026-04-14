ドル売り反応、３月米ＰＰＩは前年比＋４．０％と予想下回る＝ＮＹ為替 3月米ＰＰＩが発表された。前年比は+4.0％と前回の+3.4％から上昇したが、市場予想+4.6％を下回る結果だった。コア前年比も+3.8％と前回+3.8％（+3.9％から下方修正）と同水準の伸びにとどまり、市場予想+4.1％を下回った。 この結果を受けて、米10年債利回りは4.29％台後半から一時4.28％台前半へと低下した。為替市場ではややドル売りの反応がみ