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米１０年債利回りは４．２９５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（日本時間21:42）（%） 米2年債 3.776（+0.004） 米10年債4.295（+0.002） 米30年債4.899（+0.002） ドイツ3.059（-0.033） 英国4.828（-0.041） カナダ3.476（+0.011） 豪州4.950（-0.067） 日本2.410（-0.044） ※米債以外は10年物