「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が１４日放送のフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜・午後７時）に出演。初恋の人との再会を果たした。放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？芸能人が過去好きだった人５連発」。加藤は「初恋の相手に会えるか？」企画に挑戦した。初恋の相手について「４歳と５歳の時に大好きだった大場隆二君です。めっちゃ好きでし