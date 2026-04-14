ストックしてある卵が大活躍！ボリュームおかず5選 卵に冷蔵庫にありそうな食材を加えて作る、10分おかずをフィーチャー。サッと炒めたりするだけで完成し、しかも栄養満点。ご飯が止まらなくなるおいしさです。 スナップえんどう入りで彩りよくおもてなしに最適なミートローフ冷蔵庫の大掃除にもお役立ち小松菜とのコラボが最高！春巻きの皮で包んでゴージャスに旬の卵を使ってバリエーション豊かに 一年じゅう手に入る卵です