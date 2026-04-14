◇パ・リーグ日本ハム５―１ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）日本ハムは達孝太投手（22）が8回5安打1失点で今季初勝利。連敗を2で止め、チームの貯金も復活した。ここまで2試合は白星に見放されていた。新庄監督は「今日は、そこまで変わらないですけど、真っすぐの切れはよかったかな。ちょっと風がある分、変化球もね、落ち方が違うので、他の球場とは。でも落ち方というのは、マリーンズさんも知ってるから。どれぐ