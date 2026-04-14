【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比71銭円高ドル安の1ドル＝158円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1793〜1803ドル、187円23〜33銭。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議継続への期待感を背景に「有事のドル買い」の動きが後退。円買いドル売りが優勢となった。