◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人の坂本勇人内野手（37）が14日の阪神戦（甲子園）で執念の勝利に貢献した。3試合ぶり今季7度目のベンチスタート。だが、3―3で迎えた9回だ。1死走者なしの場面で代打に登場し、相手守護神・岩崎がフルカウントから投じた6球目チェンジアップを左前打してチャンスメーク。すぐさま代走・宇都宮が出されてお役御免となったが、その宇都宮が浦田の犠打で進んだ2死