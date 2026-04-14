俳優の成宮寛貴さん（43）と森七菜さん（24）が、鈴鹿央士さん（26）主演の映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開予定）に出演することが発表されました。鈴鹿さん演じるYouTuberの主人公が、たまたま手にした1億円をめぐって、欲望むき出しの争奪戦に巻き込まれていく物語です。成宮さんは、多額の借金で窮地に追い込まれた悪徳警官、森さんは、夜の世界の謎めいた悪女を演じます。演じた役について森さんは、「自分がやったこ