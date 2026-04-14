今月末からの大型連休期間に秋田新幹線を予約している人は、9日時点で延べ約6万人で、去年の同じ時期と比べて2割以上増えています。JR東日本は、今月24日から来月6日までの13日間の秋田新幹線の予約状況をまとめました。この期間、上り下り合わせて16万席が用意され、今月9日時点では延べ約6万人が予約しています。去年の同じ時期と比べて2割以上増えています。今年は大型連休後半に5連休があることから予約が好調に推移していると