14日午前、愛知県一宮市でパトカーの追跡を受けた車が軽自動車と衝突し、運転手の女性にケガをさせました。追跡を受けた車の運転手は現場に車を残して逃走しています。警察によりますと、14日午前10時40分ごろ、一宮市小信中島にある店舗の駐車場で、警察が黒い軽自動車の運転手に職務質問しようとしたところ、車で逃走しました。パトカーが赤色灯をつけ追跡したところ、逃げた車は数分後に一宮市起の信号のない