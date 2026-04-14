6人組アイドルグループ Maison de Queenが、バンダイナムコミュージックライブのレーベル MoooD Recordsよりメジャー1st EPを7月15日にリリース。また、デビュー曲「scenario」を4月15日に配信リリースする。 （関連：櫻坂46、TWICE、=LOVEらMUFGスタジアム（国立競技場）へ3グループが持つ“数字”と“物語”の裏付け） 本情報は、4月14日に川崎 CLUB CITTA’で行われた