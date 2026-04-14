壊滅的に育児ができなかった▶▶この作品を最初から読む発達障害特性のあるパートナーとのコミュニケーションの困難さから生じたストレスによって、心身にさまざまな不調が表れる「カサンドラ症候群」。実際にカサンドラ症候群を経験したアゴ山さんの苦悩と葛藤が描かれています。穏やかだと思っていた夫ユーマと結婚したアコは、一緒に暮らすうちに違和感を覚えるように。夫の考えていることがわからない、思いが伝わら