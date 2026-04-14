14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円高の5万8220円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7877.39円に対しては342.61円高。出来高は3229枚となっている。 TOPIX先物期近は3780ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.73ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5