2025年、中国のインバウンド観光は全面的な回復と成長を遂げた。国家移民管理局のデータによると、同年の外国人入国者数は延べ8203万5000人に達し、前年比26．4％増加。そのうち、ビザ免除で入国した人は同3008万人に上った。主要都市から国境地域の新興都市に至るまで、また観光からディープな体験に至るまで、中国は開放的な姿勢と質の高い観光供給により、世界の旅行者にとって魅力的な目的地となっている。ビザ免除政策の後押