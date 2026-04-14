京都府南丹市で13日に見つかった遺体は、行方不明だった小学生、安達結希さんと判明しました。死因は不詳だということです。 南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さんは3月23日から行方が分からなくなり、警察が捜索を続けていましたが、13日午後5時前、学校の南西およそ2キロの山林で遺体で見つかりました。 14日司法解剖が行われた結果、死因は不詳で、亡くなったのは3月下旬とみられることが分かりました。鋭利な刃物によ