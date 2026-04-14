◇パ・リーグ日本ハム５―１ロッテ（2026年4月14日ZOZOマリン）チームは快勝も日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が3点リードの7回、ポランコの打球をこぼして12球団ワーストの6失策目となった。9回には死球を受け、最終回の守備から交代した。新庄剛志監督（54）は大事を取っての交代を否定。「デッドボールじゃないよ。守備で交代させた。そっちそっち。守備イップスだから代えとこうと思って」と、理由を説明した。