楽天３―２ソフトバンク（パ・リーグ＝１４日）――楽天が接戦を制して３連勝。１点を追う五回、渡辺佳の適時内野安打などで２点を奪って逆転した。ソフトバンクは打線が好機を生かせず、連勝が３で止まった。◇オリックス５―１西武（パ・リーグ＝１４日）――オリックスは三回、敵失で２点を先行し、西川の２点打で加点。四回は広岡が犠飛を放った。今季初登板の曽谷は５回１失点。西武は３失策と守備が乱れた。◇日本ハム