24年パリ五輪ビーチバレー女子日本代表の長谷川暁子（40）が14日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。長谷川は、「いつも温かく見守ってくださっている皆さまへ。先日、無事に第一子を出産いたしました。妊娠中からたくさんの方に気にかけていただき、支えてくれた家族や友人に心から感謝です」と出産を公表。「とても順調だった妊娠期間とは裏腹に出産はとてもハードなものとなりましたが、母子ともに健康