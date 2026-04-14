【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）は14日公表した最新の世界経済見通しで、2026年の世界全体の実質成長率を3.1％と予測し、前回1月時点から0.2ポイント引き下げた。安定した成長軌道だったはずが一転、米イスラエルによるイラン攻撃でエネルギー市場が混乱し、勢いをそがれた。日本の成長率は0.7％で維持した。