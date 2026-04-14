川崎大空襲の歴史を語り継ごうと奔走する對馬さん＝３月３０日、かわさき市民活動センター１５日で８１年を迎える川崎大空襲の被害実態を伝えようと、市民団体「川崎中原の空襲・戦災を記録する会」が川崎市中原区を拠点に活動している。メンバーは７０〜９０代の４人。高齢化が進み、減少するが、被害記録をまとめた冊子を刊行し、惨禍を伝える展示会を催してきた取り組みを継続する。メンバーは「戦争がいかに国民を苦しめるの