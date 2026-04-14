4月13日、四国放送の豊成春子アナウンサーが自身のXを更新。充実したプライベートの様子を投稿したが、添えられた写真が物議を醸している。豊成アナは、《SixTONES 香川公演最高でしたああああああ！！！！！！》と書き始め、アイドルグループ・SixTONES が現在開催中のツアー『MILESixTONES』の香川公演に参戦したことを報告。《まだまだ余韻ひたひたです。あなぶきアリーナほんと神会場。四国に来てくださり感謝感激。また仕