【PC版「PRAGMATA」ゲーム引き換え用クーポンコードプレゼントキャンペーン】 実施期間：4月14日22時～5月12日 ゾタック日本は、PC版「PRAGMATA（プラグマタ）」のゲーム引き換え用クーポンコードをプレゼントするキャンペーンを4月14日22時から5月12日まで実施する。 本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に対象製品