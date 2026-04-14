集英社は、高校バレーボールに青春を懸ける様を描いた人気漫画『ハイキュー!!』の3度目となる原画展「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」を2026年10月30日より、東京・六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーにて開催することを、ジャンプ公式YouTube チャンネル「ジャンプチャンネル」で配信した「ハイキュー!!RECEPTION #2」にて発表した。「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」描きおろしキービジュアル「姿勢を正す」(