本格的な春が到来し、ワードローブを入れ替えたいこの時期。明るいカラーがよく合う春ですが、上品見えを狙うなら落ち着いた「ブラウン」も取り入れてみて。今回は、大人におすすめしたい【グローバルワーク】のブラウン色のトップスをご紹介します。ナチュラルで洗練された雰囲気に導いてくれるブラウンを味方に、ワンランク上のおしゃれを楽しんで。 大人カジュアルの相棒になるボーダ