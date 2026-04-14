元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが公開したトレーニング動画が話題を呼んでいる。中川アナは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも２年目に突入です体を動かすと頭もシャキッとしますね！」とつづると、美を追い求める中川アナの、ストイックな一面を切り取ったトレーニング姿を動画で公開。「夏に向けてさらに引き締めていきたい」と抱負もつづ