◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人・則本昂大投手が６回２安打の力投を見せた。初回から１５０キロの直球で押し、これで甲子園では楽天時代から１完封勝利を含め、プロ入り後１７イニングでいまだ無失点と圧巻の数字を誇る。２ー０の７回にリリーフ陣が乱れ、阪神に逆転を許して移籍後初勝利は消滅。だが、昨季のセ･リーグ覇者の阪神を追いかける巨人にとって、なんとも頼もしい甲子園キラーが勝利に